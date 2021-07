Amtsvorsteher in Dömitz : Burkhard Thees sieht sich als Kümmerer

Ab August finden in der Elbestadt Dömitz voraussichtlich wieder reguläre Sprechstunden statt, so die Infektionszahlen nicht wieder in die Höhe schnellen.

Dömitz | Der Amtsvorsteher Burkhard Thees führt jeweils am 1. und 3. Dienstag – nach vorheriger Terminvereinbarung – in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr seine Sprechstunde in der Amtsverwaltung Dömitz, Goethestraße 21, durch. Eigentlich. Denn im Moment ist das coronabedingt nur nach Terminabsprache unter 038758 / 31631 möglich. Das Betreten des Hauses ist ...

