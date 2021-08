Aktiv in Niendorf an der Rögnitz : Feuerwehr ist immer präsent

Neun Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niendorf an der Rögnitz haben die Ehrenamtskarte MV erhalten. Doch nicht nur weil sie sich im Brandschutz und im Katastrophenschutz engagieren.

Niendorf an der Rögnitz | In Niendorf an der Rögnitz ist die Feuerwehr immer präsent. Ob es um die Aufgaben der Feuerwehr geht oder um das Gemeinschaftsleben. Für dieses Engagement erhielten acht Kameraden und eine Kameradin die Ehrenamtskarte MV. Angelika Lübcke von der MitMachZentrale Ludwigslust-Parchim überreichte die Karten. „Da es keinen weiteren Verein im Ort gibt, k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.