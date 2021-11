Adventsmarkt in Heidhof : Besinnliches erleben im „Kuchen-Kaffee“

Tina Husemann lädt am 13. und 14. November jeweils von 11 bis 18 Uhr zu einer Premiere auf ihr Anwesen ein

Heidhof | Nachdem die Pandemie im vergangenen Jahr Weihnachtsmärkte fast unmöglich gemacht hatte, stehen ab November bereits einige Höhepunkte an. Sich gemeinsam mit Gästen auf eine besinnliche Zeit freuen, das will Tina Husemann. Deshalb veranstaltet die 55-Jährige am 13. und 14. November jeweils von 11 bis 18 Uhr in ihrem „Kuchen-Kaffee“ einen Adventsmarkt. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.