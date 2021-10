Autobahnkreuz Schwerin : Bananen-Laster kommt von der Fahrbahn ab – A24 gesperrt

Nichts geht mehr auf der A24: Wegen eines Unfalls in einer Baustelle am Schweriner Autobahnkreuz müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen.

Neustadt-Glewe | Verkehrschaos am Mittwochnachmittag in und um Neustadt-Glewe: Wegen des Unfalls mit einem Bananen-Laster auf der A 24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Abfahrt Neustadt-Glewe ist nicht nur die Autobahn in Richtung Berlin weiterhin gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke durch Neustadt-Glewe gibt es ebenfalls erhebliche Behinderungen. Denn dor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.