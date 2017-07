Neustadt-Glewe : 16-Jähriger bei Badeunfall lebensbedrohlich verletzt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Bei einem Badeunfall in Neustadt-Glewe ist am Sonntag ein 16-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Er werde in einem Krankenhaus in Rostock intensivmedizinisch behandelt, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen sprang der Jugendliche in der Badeanstalt am Neustädter See von einem Sprungbrett ins Wasser, tauchte kurz auf und ging dann unter. Ein unmittelbar in der Nähe stehender Rettungsschwimmer sei sofort hinterher gesprungen und habe den bereits bewusstlosen Jungen aus dem Wasser gezogen. Er wurde reanimiert und zunächst ins Ludwigsluster Krankenhaus gebracht. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes sei er noch am gleichen Tag nach Rostock verlegt worden.

von svz.de

erstellt am 10.Jul.2017 | 17:04 Uhr