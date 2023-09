Zitrone des Nordens in Ludwigslust Sanddornkönigin 2023 wird bei einem Fest gekrönt Von Thorsten Meier | 13.09.2023, 09:12 Uhr Am 16. September soll in Ludwigslust die mittlerweile 10. Sanddornkönigin gekrönt werden. Foto: Silvia Hinrichs up-down up-down

Trotz einer eher bescheidenen Ernte von drei Tonnen Sanddorn soll 2023 an der Krönungstradition festgehalten werden. Am 16. September wird in Ludwigslust die Königin der „Zitrone des Nordens“ gekürt.