Viel Arbeit für Felix Radloff und die anderen Mitarbeiter der Neumühler Bauhütte wartet bei der denkmalgerechten Sanierung des Gebäudeensembles am Bassin 8 in Ludwigslust. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Bauprojekt in Ludwigslust Hier kann man wohnen wie einst der Kammerherr des Erbprinzen Von Kathrin Neumann | 09.02.2023, 18:37 Uhr

Architekt Oliver Richter saniert das historische Gebäudeensemble am Bassin 8 in Ludwigslust. Zumindest am Haupthaus stocken die Arbeiten etwas. Aus zwei Gründen.