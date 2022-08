Auch dieses Gebäude an der Bleiche in Ludwigslust hat nach Meinung der Verantwortlichen Potenzial für eine Wohnraumentwicklung. FOTO: Kathrin Neumann up-down up-down Leitprojekt für Grabow/Neustadt-Glewe/Ludwigslust Bürger können Wünsche und Ideen rund ums Wohnen äußern Von Kathrin Neumann | 22.08.2022, 18:37 Uhr

Wie und wo wollen die Bürger in der Innenstadt von Ludwigslust wohnen? Das können sie bei einer Dialogveranstaltung an der Bleiche sagen. Einige Objekte haben die Projektverantwortlichen in der Altstadt auf dem Radar.