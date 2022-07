Immer weniger Ludwigsluster lassen sich testen. FOTO: Christophe Gateau/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Nach Wegfall der Regeln Wofür brauchen Ludwigsluster noch einen Corona-Test? Von Hannes Henffler | 12.07.2022, 19:01 Uhr

Die Auslastung in den Corona-Testzentren in der Region sinkt immer weiter. Nur noch wenige Personen lassen sich überprüfen. Doch wofür sind Tests eigentlich noch per Gesetz vorgeschrieben?