Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es in der vergangenen Woche in Wöbbelin. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht vom 31. August auf den 1. September. „Als ein Mitarbeiter der betreuten Wohngemeinschaft gegen 23.30 Uhr in ein Büro ging, sah er eine Hand, die versuchte, das angekippte Terrassenfenster zu öffnen“, erklärt Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust.

Als der Mitarbeiter das Licht im Büro anschaltete, entfernte sich die dunkel bekleidete Person sofort. Es entstand kein Schaden und der Einbruchsdiebstahl konnte verhindert werden. „Die Nahbereichssuche lieferte leider keine Hinweise und auch auf dem Grundstück konnten keine Spuren festgestellt werden.“ Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die während des Tatzeitraums in der Nähe des betreuten Wohnens in Wöbbelin etwas gesehen haben. Hinweise nimmt die Dienststelle in Ludwigslust unter 03874 4110 entgegen.

Fenster und Terrassentüren geschlossen halten

Außerdem möchte Gilbert Küchler die Menschen für mehr Vorsicht sensibilisieren. „Angekippte Fenster oder Terrassentüren sind echte Einstiegshilfen für Einbrecher. Wenn diese geschlossen bleiben, steht man eigentlich schon auf der sicheren Seite.“ Denn schließlich wollen Einbrecher mit so wenig Lärm wie möglich in ein Haus oder andere Gebäude eindringen.