Welche Fische leben in den Flüssen und Seen der Region? Wie zerlege ich ein Stück Wild? Und wie werden Fisch oder Reh beziehungsweise Wildschwein zu einem schmackhaften Gericht? Diese und viele andere Fragen werden am Wochenende in Ludwigslust beantwortet. Bereits zum 24. Mal laden Landesjagdverband und Landesfischereiverband zu den Landeswild- und Fischtagen ein. Es darf nicht nur geschaut und gefragt, sondern auch ausgiebig geschlemmt werden.

„Die Menschen legen wieder mehr Wert auf regionale Produkte und setzen dabei den Fokus ebenso auf die Qualität. Mit Fisch und Wild aus MV können wir genau an diesen Stellen punkten. Das wollen wir an beiden Tagen vermitteln“, erklärt Julia Blau, Sprecherin des Landesjagdverbandes MV. Es gebe bei einigen immer noch große Hemmungen, sich diesem hochwertigen Fleisch zu widmen. Doch es ist nicht schwer zuzubereiten, versichert sie. Wie das gelingt und auch aussieht, das wird an beiden Schau-Tagen auf der Bühne gezeigt. Denn am 23. wie auch 24. September werden ab 12 Uhr Sebastian Kapuhs und Moritz Freudenthal für die Zuschauer kochen. Es gibt selbstverständlich Wild und Fisch.

Wildexperte und Rezeptentwickler Sebastian Kapuhs nimmt des Öfteren Zuschauer mit auf die Jagd und auch in die Küche, wenn er auf seinem Instagram-Kanal für die Regionalität schwärmt. Ebenso ein Kenner von Wild und Fisch ist der Koch-Profi Moritz-Freudenthal. Und wie es gelingt, ein ganzes Stück Wild zu zerlegen oder einen Fisch perfekt küchenfertig zu machen, wird auch an beiden Tagen von Fachmännern demonstriert.

Mehr Informationen: Landeswild- und FIschtage 2023 - ein kleiner Überblick größer als Größer als Zeichen Sonnabend, 23. September - 10 Uhr Eröffnung der Verkaufsstände - 11 Uhr Eröffnung der LWFT durch den Minister Dr. Till Backhaus, LJV Präsident Thomas Nießen, Landrat Stefan Sternberg u.a. - 11.30 Uhr Jagdhornbläser des KJV LWL - ab 12 Uhr Kochen mit Sebastian Kapuhs und Moritz Freudenthal - ab 13 Uhr Pfostenschau /Falkner - ab 14 Uhr Kochen mit Sebastian Kapuhs und Moritz Freudenthal - ab 16 Uhr Jagdhornbläser Sonntag, 24. September - 11 Uhr Blasorchester - 12 bis 13.30 Uhr Kochshow mit Sebastian Kapuhs und Moritz Freudenthal - ab 14 Uhr Jagdhornbläser des Kreisverbandes LWL - ab 14.30 Uhr Pfostenschau/ Falkner - ab 15 Uhr Kochshow - ab 16 Uhr Musik

Auch rund um die Themen Jagd und Angeln wird es viele Informationen geben. „Wir wollen nicht nur zeigen, wie vielfältig die Jagd ist, sondern auch welchem Zweck sie dient“, fügt Julia Blau hinzu. So wird es ein Infomobil des Landesjagdverbandes geben, ein Falkner berichtet über seine Arbeit und Jagdhundebesitzer stellen ihre Hunde aus. Zudem haben sich wieder zahlreiche Händler mit regionalen Produkten und Handwerk angemeldet.

„Wir bieten an beiden Tagen ein Fest für die ganze Familie. Es gibt viel im Bereich Natur und Umwelt zu erleben. Niemand wird hungrig vom Platz gehen und für beste Unterhaltung wird mit Jagdhornbläsern und weiterer Musik gesorgt“, heißt es von den Organisatoren.

Startschuss für Wild- und Fischtage fällt um 11 Uhr vor dem Schloss

Der offizielle Startschuss fällt am 23. September um 11 Uhr. Dann werden Landwirtschaftsminister Till Backhaus gemeinsam mit Landesjagdverbandspräsident Thomas Nießen, Landrat Stefan Sternberg, Ludwigslusts Bürgermeister Reinhard Mach und Landesforst-Chef Manfred Baum die Landeswild- und Fischtage eröffnen.