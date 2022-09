Beim „Parking Day“ sind Kommunen EU-weit dazu aufgerufen, Flächen von Parkplätzen einen Tag lang anders zu verwenden. In Ludwigslust entstand in der Schlossstraße etwa ein Platz zum Quatschen und Kaffeetrinken . Foto: Thorsten Meier up-down up-down Aktionstag, der aus San Francisco stammt Park(ing) Day: Verkehrte Welt in Ludwigslust Von Thorsten Meier | 16.09.2022, 16:41 Uhr

Eine Oase der Ruhe für die einen, lästige Straßensperrungen für die anderen: Statt parkender Autos bot sich am Freitag in der Ludwigsluster Schlossstraße ein Ort zum Begegnen, Wohlfühlen und Austausch rund um Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Naturschutz an.