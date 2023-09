Der Weltkindertag am 20. September soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht einfach Kinder sein dürfen. Es geht also um Einsatz für die Rechte der Heranwachsenden und die Förderung der Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig sollen sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks Unicef zu unterstützen.

Die UN-Kinderrechtskonvention – ein Regelwerk zum Schutze der Kinder weltweit, 1989 beschlossen - ist noch längst nicht in allen Ländern verankert. „Mit dem Weltkindertag am 20. September wollen wir auf die Rechte unserer Kinder und der Kinder weltweit aufmerksam machen. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir diese Rechte umsetzen und in den Alltag der Kinder integrieren können, sodass diese ihre eigenen Rechte sowie Bedürfnisse verinnerlichen und leben können“, erklärt Sara Pagel, die evangelische Gemeindepädagogin in Ludwigslust und Groß Laasch-Lüblow ist.

Mit einer kurzen, lebendigen Andacht soll die Veranstaltung starten

Und weiter sagt sie: „Dazu laden wir herzlich ein, am Mittwoch, 20. September, um 15 Uhr auf den Platz vor der Stadtkirche Ludwigslust zu kommen. Das Thema lautet in diesem Jahr: Kinder haben Rechte! …auf einen Privatbereich und Intimsphäre.“ Mit einer kurzen, lebendigen Andacht solle die Veranstaltung starten. Kaffee, Saft und Kuchen würden für das leibliche Wohl sorgen. Im Anschluss sei für die Mädchen und Jungen mit ihren Familien ein buntes Programm geplant.

„Das besteht aus Spielen, Basteln, Schminkstation, Dosenwerfen, Kissenschlacht und vielem mehr. Beteiligen werden sich unter anderem der Kindergarten Alexandrinenstift, das Montessori-Kinderhaus, die Edith-Stein-Schule, die Stadtkirchengemeinde, das Zebef, der Rotary Club, der Sozialdienst katholischer Frauen und einige andere. Bitte an eigenes Geschirr und Besteck denken.“ Es lohne sich vorbeizuschauen.