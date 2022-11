Beim Adventsmarkt 2022 in Hohenwoos können die Besucher weihnachtliche Deko entdecken. Foto: Sylvia Lemke up-down up-down Veranstaltungen 2022 um Ludwigslust Weihnachtsmarkt, Konzert, neue Galerie: Das ist los am Wochenende Von Dénise Schulze | 25.11.2022, 15:58 Uhr

Egal ob in Ludwigslust oder Neustadt-Glewe, in Hohenwoos oder Loosen, in Blievenstorf oder Göhlen – das Wochenende ist in der Region voll gepackt mit verschiedenen Veranstaltungen. Eine Übersicht.