Baumverkauf in Ludwigslust Tannenmeyer: So teuer ist der Weihnachtsbaum in diesem Jahr Von Dénise Schulze | 23.11.2022, 15:57 Uhr

Am Donnerstag beginnt der Tannenbaumverkauf von Guido Meyer an der Total-Tankstelle in Ludwigslust. Wie teuer die Bäume in diesem Jahr sind und wie sie bis zum Fest frisch bleiben, verrät der Profi.