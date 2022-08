Nach 31 Jahren an der Spitze der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow ist Schluss. Wulf-Peter Bosecke übergibt die Geschäftsführung an Viola Bortsch. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Stadtwerke Ludwigslust-Grabow Viola Bortsch steht jetzt an der Spitze des Unternehmens Von Kathrin Neumann | 29.08.2022, 18:20 Uhr

Bei den Stadtwerken Ludwigslust-Grabow steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Wulf-Peter Bosecke übergibt an eine Frau. Sie ist längst keine Unbekannte mehr in der Region.