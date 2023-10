„Wo Wandern zum Erlebnis wird“, unter diesem Motto lädt der Turnverein Bresegard alle Wanderfreunde am kommenden Sonntag, dem 15. Oktober, herzlich ein. „Dieser Wandertag ist am dritten Oktoberwochenende schon zur Tradition im Verein geworden. Start ist um 10.30 Uhr am Gemeindehaus Bresegard bei Eldena“, informiert Anke Noak als Vereinsvorsitzende.

Eine etwa sieben Kilometer lange Strecke samt Rast mit Imbiss im Wald geplant

Die etwa sieben Kilometer lange Strecke samt Rast mit Imbiss im Wald führe zum Schierhorst/ Castelang in Richtung Menkendorf. „Wir werden von dem erfahrenden Forstwirt Reginald Rink durch dieses besonders schöne Waldgebiet geführt. Außerdem wird es eine Schatzsuche für die Kinder geben. Es wird uns wieder eine Kutsche begleiten. Bitte bei Bedarf Plätze reservieren“, so Noak.

Einen lustigen Wettbewerb für die Kinder soll es ebenfalls geben

Einen lustigen Wettbewerb für die Kinder gebe es ebenfalls: Wer findet das bunteste Herbstblatt, den schönsten Stock oder ungewöhnlichsten Stein? Das Startgeld betrage drei Euro, für Kinder sei die Wanderung frei.