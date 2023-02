Flach und weite Landschaft, typisch für Masuren. Foto: Nina Mühl up-down up-down Naturforschende Gesellschaft lädt ein Vortrag im Natureum Ludwigslust entführt auf Reise durch die Masuren Von Thorsten Meier | 27.02.2023, 07:49 Uhr

Die Bloggerin Nina Mühl reiste 15 Tage per Rad und zu Fuß durch die Masuren. Dabei erkundete sie die Natur mit den mehr als 3000 Seen und erlebte manch tierische Begegnung, an die sie mit Bildern und Erzählungen erinnern will.