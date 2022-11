Angela Kretzschmar, Christopher Maschke und Ulrike Müller hoffen auf viele Bewerbungen für die Stellen als Schöffen im Amtsgerichtsbezirk Ludwigslust . Foto: Marlena Petersen up-down up-down Schöffen in Ludwigslust gesucht Christopher Maschke erzählt von seinen Erlebnissen vor Gericht Von Marlena Petersen | 15.11.2022, 14:49 Uhr

In Städten und Gemeinden werden jetzt bundesweit Schöffen gesucht. In Ludwigslust entschied Christopher Maschke in den vergangenen vier Jahren über das Urteil für Straftäter. Er sagt, was das für ihn bedeutet.