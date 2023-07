Es gibt in Ludwigslust einige Stellen, die für Radfahrer gefährlich sind. Die Kreuzung Clara-Zetkin-Straße/Schlachthofweg gehört dazu. Jetzt soll ein Verkehrskonzept erstellt werden, durch das die Leichtigkeit des Verkehrs in der Stadt für alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sichert. Archivfoto: Kathrin Neumann up-down up-down Verkehrsgutachten geplant Damit Ludwigslust für Radfahrer sicherer und attraktiver wird Von Kathrin Neumann | 17.07.2023, 16:57 Uhr

Wie wird es für Radfahrer und Fußgänger leichter in Ludwigslust? Und was soll passieren, wenn der Tunnel am Bahnhof fertig ist? Dazu soll ein Verkehrsgutachten, das die Stadt erarbeiten lassen will, Vorschläge machen.