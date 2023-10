Mit Techno, satirischen Texten eines Liedermachers, Christmas Rock und anderem mehr will die Orangerie Ludwigslust durch das letzte Viertel des Jahres gehen. Los geht es am Donnerstag, 12. Oktober, mit dem Liedermacher Wilfried Mengs.

Songwriter Wilfried Mengs präsentiert in der Eventlocation am Schlosspark ein musikalisch-satirisches Programm, das von der barocken Schäferromantik über die kleinbürgerliche Schreberidylle bis hin zum Ökogarten einiges auf die Schippe nimmt. Beginn 19 Uhr. Karten gibt es in der Stadtinfo Ludwigslust, in der Orangerie und an der Abendkasse.

Herbst House 3.0 und Christmas Rock geplant

Der 11. November dürfte dann eher die jüngere Generation interessieren. An diesem Tag gibt es bei „Herbst House 3.0“ elektronische Musik mit DJ Peed. Los geht es um 21 Uhr. Am Sonnabend vor dem ersten Advent, also am 2. Dezember, ist dann „Christmas Rock“ mit Tanz geplant, wie Raimo Reincke informiert. Und auch eine Silvesterparty wird es in der Orangerie wieder geben.