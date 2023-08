Der Startschuss für die vierte „VeloLust“ fällt am 2. September um 10 Uhr am Alexandrinenplatz in Ludwigslust, wo auch Start und Zielbereich sind. Die Route ist etwa 40 Kilometer lang. Von einem Tourguide angeführt verläuft sie am Ludwigsluster Schloss vorbei durch den barocken Park über Warlow, Kummer, Klein Krams, Hornkaten und Glaisin zurück nach Ludwigslust.

„Die Teilnahme an der Tour ist nur mit Anmeldung möglich. Es gibt 100 Startplätze. Die Ludwigslust-Information bietet einen Ticket-Vorverkauf an“, erklärt Christin Pingel vom Stadtmarketing. „Wer sich spontan am Veranstaltungstag entscheidet, kann vor dem Start im Rathaus noch ein Teilnehmerpaket kaufen.“

Überwiegend flaches und ebenes Gelände, wenige Erhebungen, Radwege und Nebenstraßen sowie einige Abschnitte auf Feldwegen erwarten die Teilnehmer. Eine Abkürzung der Tour sei möglich: Wer nicht 40 Kilometer mit seinem Rad fahren möchte, könne auch auf 15 Kilometer verkürzen. Neben viel Kultur und Natur an der Wegstrecke sollen zwei offizielle Verpflegungsdepots in Kummer an der Mühle und in Klein Krams in der Kramserei zum Verweilen und Stärken einladen.

Lesen Sie auch: Susanne Kramer wollte kulturell immer hoch hinaus

Die Teilnehmer können sich außerdem auf ein buntes Programm mit Musik, Kunst, Kultur sowie Informationen und Aktionen rund ums Rad freuen. Fahrradoldtimer, stilvolle Outfits oder Kleidung passend zu den Jahrgängen der Räder seien kein Muss, aber gern gesehen. „Die Startgebühr beträgt 16 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen acht Euro“, so Pingel weiter. Das Tragen eines Fahrradhelms werde empfohlen. Sich strikt an die Straßenverkehrsordnung zu halten, sei hingegen Pflicht.

Ein Beutel mit vielen nützlichen Informationen

„Jeder Teilnehmer erhält vor dem Start einen Beutel mit vielen Informationen zum Thema Fahrradfahren in Ludwigslust und der angrenzenden Region. Außerdem sind noch weitere tolle Artikel als Dankeschön enthalten, wie zum Beispiel ein Sattelschoner und ein Mehrweg-Pfandbecher von Fair-Cup für die Getränkeversorgung an den Stationen“, so Christin Pingel.

Lesen Sie auch: Sie erleben und genießen auf alten Fahrrädern die Region

Das Starten werde - etwas zeitlich versetzt - in zwei Gruppen in den Kategorien „Fahrrad-Oldtimer“ und „Fahrrad-Youngtimer“ erfolgen. Alle Teilnehmer sollten sich bis spätestens 15 Uhr wieder auf dem Alexandrinenplatz für die Auszeichnung sowie die Auslosung der Gewinner des alljährlichen Rätsels einfinden.

Mehr Informationen: Rahmenprogramm „VeloLust“ 2023 größer als Größer als Zeichen Kultur und Natur hat die Rundtour mit dem Rad viel zu bieten. An der Wegstrecke in Kummer und in Klein Krams können die Teilnehmer an den Verpflegungsstationen pausieren und bei Leckereien und Musik verweilen. In Ludwigslust warten außerdem Musik, Kunst, Kultur sowie Aktionen rund ums Radfahren auf die Teilnehmer. Es wird auch ein paar kleine Auszeichnungen für die Teilnehmer geben. Station 1: Historische Sägemühle in Kummer

Mühlenbergstraße 11 Station 2: Kramserei in Klein Krams

Platz der Jugend 8

Im Kartenpreis enthalten sind ein Softgetränk und ein kleiner Snack an der Sägemühle sowie ein Softgetränk oder Kaffee und ein Stück Torte in der Kramserei. „Ich habe extra eine leckere Velo-Lust-Torte kreiert. Zehn von ihnen wird es dann für die Radfahrer geben“, verkündet Susanne Kramer in Klein Krams voller Stolz.

Jürgen Brix aus Vielank hat wieder die Pokale gebaut. Foto: Thorsten Meier Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Jürgen Brix aus Vielank ist ebenfalls wieder dabei. Er steuert drei handgefertigte Pokale für das „VeloLust“-Treffen bei. „Sie sind aus Schrottteilen sowie einigen Flohmarktkäufen entstanden“, berichtet der 68-Jährige, der mit den Preisen seiner Phantasie wieder freien Lauf lassen konnte. Es sind wunderbare, individuell von dem Vielanker gestaltete Pokale für die Auszeichnung der Teilnehmer mit dem einfallsreichsten Outfit, dem ältesten Fahrrad und der weitesten Anreise.