Bei Ludwigslust Nach tödlichem Unfall auf der A14: Identität des Fahrers geklärt Von dpa | 17.02.2023, 10:11 Uhr

Der Aufprall kurz vor der A14-Abfahrt bei Ludwigslust sei vermutlich mit hoher Geschwindigkeit passiert, so ein Polizeisprecher. Der Transporter wurde so stark beschädigt, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle starb.