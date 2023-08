Friseur in Ludwigslust Team des orientalischen Friseurs schneidet ab sofort in der Schlossstraße Von Dénise Schulze | 30.08.2023, 15:56 Uhr Freuen sich, ihre Kunden ab sofort im neuen Salon begrüßen zu können: Inhaberin Stefanie Heschke, Barbier Marwan Ahmad und Friseurin Azadeh Pouraghlie (v.l.). Foto: Dénise Schulze up-down up-down

Aufgrund der besseren Lage sind Friseurin Stefanie Heschke und ihre Mitarbeiter in einen neuen Salon in der Schlossstraße in Ludwigslust umgezogen. Zur Neueröffnung am 1. September sind Gäste herzlich eingeladen.