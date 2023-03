Auch der Eventraum im DeveLup kann am Sonnabend während des Tags der offenen Tür besichtigt werden. Archivfoto: Kathrin Neumann up-down up-down Ludwigslust Gründerzentrum Develup lädt zum Tag der offenen Tür Von Dénise Schulze | 22.03.2023, 13:41 Uhr

Am Sonnabend, 25. März, können interessierte Besucher die verschiedenen Bereiche des Startup-Zentrums in der Garnisonsstraße in Ludwigslust besichtigen.