Lebensmittel sortieren, bei der Ausgabe helfen oder verschiedene Projekte betreuen - bei der Tafel werden immer helfende Hände gesucht. „Immer mehr Menschen müssen zur Tafel gehen und deswegen wird auch die Arbeit bei uns immer mehr“, erklärt Jürgen Szybalski von der Schweriner Tafel, zu der auch die Ausgabestelle in Ludwigslust in der Seminarstraße gehört. „Wir sind aktuell wieder auf der Suche nach freiwilligen Helfern und freuen uns über neue Mitstreiter.“

Und dabei sei es total egal, ob Interessierte einmal in der Woche oder jeden Tag helfen können. „Da sind wir total flexibel und mit jedem Helfer können wir individuell etwas absprechen“, so Szybalski. Wer in der Ludwigsluster Ausgabestelle oder an anderen Standorten der Tafel Schwerin helfen möchte, kann sich telefonisch unter 0173 6754001 oder per Mail an lotse@tafel-schwerin.de an Jürgen Szybalski wenden.

Auch finanzielle Unterstützung gesucht

Auch über Essensspenden oder finanzielle Unterstützung freuen sich die Mitarbeiter der Tafel immer. „Wir haben zum Beispiel das Frühstücksprojekt an der Förderschule in Ludwigslust. Dafür kaufen wir jeden Morgen frische Brötchen ein und die müssen natürlich auch bezahlt werden“, erklärt Jürgen Szybalski. Wer auf diese Art und Weise helfen möchte, kann sich ebenfalls an ihn wenden.