Ludwigslust und Grabow Täter stehlen Geldbörsen aus parkenden Autos Von Anni Hintz | 17.03.2023, 12:32 Uhr

In Ludwigslust und in Grabow haben Täter am Donnerstagnachmittag Geldbörsen aus parkenden Autos gestohlen.