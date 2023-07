Auf der Bühne im Ludwigsluster Zebef proben die Mädchen für ihren großen Auftritt. Am Sonnabend werden sie zum Abschluss des Tanzcamps vor ihren Familien auftreten. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Sommerferien im Zebef Ludwigslust Tänzerinnen proben für den großen Auftritt Von Dénise Schulze | 19.07.2023, 14:53 Uhr

16 Mädchen nehmen in dieser Woche am Tanzcamp im Zebef in Ludwigslust teil und lernen von einer Pädagogin aus Hamburg verschiedene Choreographien und Stile.