Das Regenwasser kann in der Sandstraße in Ludwigslust weder versickern noch abfließen. Foto: Hardy Gätcke up-down up-down Bürger sollen Überflutung verhindern Straße in Ludwigslust steht bei Regen unter Wasser: Stadt lässt Anwohner im Stich Von Marlena Petersen | 17.03.2023, 18:45 Uhr | Update vor 34 Min.

Hardy Gätcke will die Situation vor seiner Haustür in der Sandstraße in Techentin nicht länger hinnehmen. Er wünscht sich eine Sanierung oder zumindest einen Gully. Doch die Stadt sieht die Anwohner in der Pflicht.