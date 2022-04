Hinten entstehen bereits die ersten Einfamilienhäuser, direkt an der Helene-von-Bülow-Straße möchte die Stadt Ludwigslust Reihenhäuser für ein homogenes Erscheinungsbild haben. FOTO: Kathrin Neumann Beschluss in Ludwigslust Stadtvertreter bremsen den Bau der Reihenhäuser vorerst aus Von Kathrin Neumann | 28.04.2022, 18:07 Uhr

Die Stadtvertreter sollten am Mittwoch den Weg ebnen, damit an der Helene-von-Bülow-Straße in Ludwigslust Reihenhäuser entstehen können. Doch dazu kam es nicht – zum Entsetzen der Kommunalpolitiker selbst.