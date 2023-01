Mit der Baggerschaufel profiliert Veit Rügheimer von der Firma STL aus Ludwigslust am Rand der Schulstraße in Techentin die Mulde für die Regenentwässerung. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Bauvorhaben in Ludwigslust Stadt steckt Millionen in neue Straßen, Wege und Parkplätze Von Kathrin Neumann | 26.01.2023, 17:08 Uhr

Mehrere Millionen Euro will die Stadt Ludwigslust in diesem Jahr in Straßen, Wege und Plätze investieren. Und das sind die wichtigsten Tiefbauvorhaben.