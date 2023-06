Der Friedhof Ludwigslust ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Ort – und zwar nicht nur als Begräbnisstätte. So hatte es einst auch der frühere Ludwigsluster Senator Otto Kaysel festgestellt: „Der vor solchem Tore (Grabower Tor) liegende Kirchhof hat wieder eine Vergrößerung bekommen. Mit Recht kann derselbe wegen seiner Bepflanzung und übrigen Einrichtung jetzt auch zu den besten in Mecklenburg gerechnet werden.“

Auf dem Ludwigsluster Friedhof sind regional und überregional bedeutsame Persönlichkeiten beigesetzt: zum Beispiel Johannes Gillhoff, Schriftsteller und Herausgeber der „Mecklenburgischen Monatshefte“, Helene von Bülow und Gisela von Sydow, Oberinnen des Stiftes Bethlehem, Otto Kaysel, Rechtsanwalt und Senator des 1. Magistrates der Stadt Ludwigslust von 1876, und Grafiker Herbert Bartholomäus.

Mit seiner Größe von rund 7,5 Hektar stellt der Friedhof im Stadtbereich aber auch ein wichtiges Rückzugsgebiet für Arten dar, die es ansonsten in der Kulturlandschaft zunehmend schwerer haben.

Die Grabstätte von Otto Kaysel befindet sich auf dem Ludwigsluster Friedhof.

Mit 197 verschiedenen Gehölzen ist eine enorme Vielfalt vorhanden. Hinzu kommen über 272 krautige Pflanzen, darunter sogar einige seltene und vom Aussterben bedrohte Arten wie der Zerbrechliche Blasenfarn (Cystopteris fragilis), 45 Moose, 92 Pilze und mehr als 30 Brutvögel.

Zerbrechlicher Blasenfarn (Cystopteris fragilis), ein vom Aussterben bedrohter Farn.

Bei einer anderthalbstündigen Führung, zu der die Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg (NGM) für Dienstag, 20. Juni, einlädt, können die Teilnehmer mehr über die Geschichte, über bedeutende Bauwerke wie die Glockentürme, Gräber besonderer Persönlichkeiten und die vielfältige Pflanzenwelt erfahren.

Treffpunkt zur Exkursion sind die Glockentürme

Die Exkursion „Kultur- und Naturgeschichte des Friedhofes Ludwigslust“ unter Leitung von Julia Weise und Uwe Jueg beginnt um 18 Uhr an den Glockentürmen im Friedhofsweg. Der Unkostenbeitrag beträgt für NGM-Mitglieder drei Euro, für Gäste vier Euro. Kinder zahlen die Hälfte.

Majestätisch anmutende Allee aus Pyramiden-Eichen.

Zur Exkursion kann auch die Broschüre „Der Friedhof Ludwigslust“ aus der Zeitschriftenreihe „Archiv des Natureums“ erworben werden. Auf 128 Seiten werden viele Facetten des Friedhofs vorgestellt. Die Broschüre kostet zehn Euro.