Beim Benefizkonzert in der Stiftskirche begrüßte Silvia Teuwsen die Besucher. Foto: Marlena Petersen up-down up-down Hospizarbeit in Ludwigslust Geheimnisse bewahren und zuhören: So hilft Silvia Teuwsen Sterbenden Von Marlena Petersen | 08.10.2022, 15:07 Uhr

Zum Welthospiztag organisierte die Leiterin des ambulanten Hospizdienstes, Stift Bethlehem, in Ludwigslust ein Benefizkonzert. Und sie sagt, was an ihrer Arbeit so besonders ist.