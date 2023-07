In der Ludwigsluster Stiftskirche wurde der Abschluss der frisch ausgebildeten Pflegefachkräfte mit einer Andacht gefeiert. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Krankenhaus Ludwigslust Sie haben als Erste die neue Pflegeausbildung absolviert Von Dénise Schulze | 14.07.2023, 14:55 Uhr

15 junge Frauen und ein junger Mann haben am Freitag ihren Abschluss an der Beruflichen Schule am Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow in Ludwigslust gefeiert.