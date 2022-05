Nun endlich erstrahlt die Skulptur von 1784 in alter Schönheit. Iris Leithold und ihr Mann wollen sie am 14. Mai, also einen Tag vor dem 24. Barockfest, von 14 bis 17 Uhr im Palais Bülow bei freiem Zutritt in einer Sonderschau zeigen.

FOTO: Thorsten Meier