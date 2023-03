Viele Stadtmenschen haben während Corona ihre Liebe zum Federvieh entdeckt. Der Trend sei ungebrochen, sagt Madlen Hoop, die darauf reagiert. Seit vier Jahren werden auf ihrem Hof legereife Hennen angeboten. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Selbstversorgung mit Eiern in Ludwigslust immer beliebter Madlen Hoop und das liebe Federvieh Von Thorsten Meier | 12.03.2023, 07:30 Uhr

Die Nachfrage nach Hühnern ist in der Pandemie geradezu explodiert. Und hält bis heute ungebrochen an. Im Internet tauschen sich inzwischen Zehntausende Hühnerfans in sozialen Netzwerken über Ställe oder Futter aus. Bei Madlen Hoop aus Niendorf beziehen sie unter anderem ihr Federvieh.