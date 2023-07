Ihre selbstgemachte Pizza mit Salami und Paprika schmeckte den Groß Laascher Ferienkindern Greta (l.) und Emma sehr gut. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Sommerferien Groß Laasch: Selbstgebackene Pizzen zum Abschluss der Ferienspiele Von Dénise Schulze | 21.07.2023, 16:50 Uhr

31 Kinder aus Kita und Schule erlebten in der ersten Ferienwoche viele verschiedene Ausflüge und Aktivitäten mit dem Jugendclub in Groß Laasch. Das Angebot ist in der Gemeinde sehr beliebt.