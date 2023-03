Kinospaß und amerikanisches Essen für den guten Zweck: Mehr als 62 Gäste kamen am Sonntagvormittag zum 12. Filmbrunch, zu dem der Rotary Club Ludwigslust in das Luna Filmtheater eingeladen hatte. Foto: Thorsten Meier up-down up-down 12. Filmbrunch der Rotarier in Ludwigslust Rund 1000 Euro Erlös gehen an die Schule an der Bleiche Von Thorsten Meier | 12.03.2023, 12:18 Uhr

Der Erlös aus dem 12. Kinobrunch der Ludwigsluster Rotarier, etwa 1000 Euro, fließt in diesem Jahr in die Schule an der Bleiche. Dafür erleben die 99 Mädchen und Jungen einen Kinotag mit Popcorn und Grillen.