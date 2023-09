Festival der Künste wird in Ludwigslust eröffnet

Das „Festival der Künste - Klassik trifft Moderne“ wird am Freitag, 15. September, um 18 Uhr im Storchennest-Gewächshaus eröffnet. Ausgestellt werden Werke, die im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft stehen. Der Einlass zur Ausstellung beginnt bereits um 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Ludwigslust-Information, Schlossstraße 41, oder an der Abendkasse. Die Ausstellung wird bis zum 13. Oktober zu sehen sein.

Kinderkleiderbörse vor dem Zebef

Kleidung und Spielzeug für Kinder werden am Sonnabend, 16. September, vor dem Ludwigsluster Zebef am Alexandrinenplatz angeboten. Die Kinderkleiderbörse des Mehrgenerationenhauses findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Das Café Alex wird mit Würstchen und Kuchen für das leibliche Wohl sorgen.

Sanddornkönigin wird gekrönt

Das Sanddorn- und Heidefest findet am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 13 Uhr am Gartenmarkt in der Friedrich-Naumann-Allee 26 in Ludwigslust statt. Sanddornprodukte können verkostet und Herbstbepflanzungen entdeckt werden. Außerdem wird die 10. Sanddornkönigin um 12 Uhr gekrönt.

Kinderkleiderbörse in Brenz

Eine Kinderkleiderbörse, die vom Förderverein Kindertagesstätte Natura organisiert wird, findet am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr in der „Alten Schule“ in Brenz statt.

Mobile Mountainbikestrecke wird in Balow aufgebaut

Ein mobiler Pumptrack, also eine Mountainbikestrecke, wird am Sonnabend am Balower Sportplatz aufgebaut. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr kann dieser kostenlos genutzt und mit Fahrrad, Roller, Skatern und allem, was Rollen hat, befahren werden. Die Idee dazu kam vom Balower Kinder- und Jugendrat. Wie Bürgermeisterin Kriemhild Kant erklärt, wünschen sie sich auch einen Pumptrack in der Gemeinde und wollen am Sonnabend testen, wie das angenommen wird.

Aufgebaut wird die Strecke von „Dirt Force Neubrandenburg“. Erfahrene Trainer zeigen, wie der Rundkurs genutzt werden kann. Jeder Teilnehmer muss einen Helm mitbringen. BMX- und Mountainbikes, Laufräder für die Kleinsten und Roller können vor Ort ausgeliehen werden.

Boek lädt zum Oktoberfest ein

Die 4. Boeker Dorfplatz Wiesn findet am Sonnabend in Boek statt. Einlass ist um 17 Uhr. Das Oktoberfest beginnt um 18 Uhr mit dem Bierfassanstich. Das Banzkower Blasorchester und DJ Basti Blond werden für die richtige Stimmung sorgen. Außerdem können sich die Besucher auf typische Oktoberfestsnacks freuen. Karten können telefonisch unter 0152 52401147 erworben werden.

Schlosskonzert findet in der Stadtkirche statt

Das Ensemble „I Zefirelli“ tritt am Sonnabend in der Ludwigsluster Stadtkirche auf und wird das Publikum mit mitreißenden und lebendigen Interpretationen Alter Musik begeistern. Beginn ist um 18 Uhr. Karten für das vom Förderverein Schloss Ludwigslust veranstaltete Konzert gibt es im Vorverkauf in der Ludwigslust-Information, Schlossstraße 41, oder an der Abendkasse.

„Lange Nacht der schönen Künste“ in Dannenberg

Die „Lange Nacht der schönen Künste“ findet am Sonnabend in Dannenberg statt. In der Zeit von 18 bis 24 Uhr können Besucher das besondere Flair der Innenstadt erleben. In den Geschäften werden Kunst, Musik und kulinarische Vielfalt angeboten. Außerdem wird es eine Modenschau, Kunst- und Fotoausstellungen sowie eine Feuershow geben.

Herbstmarkt in Ludwigslust

Zu einem herbstlichen Flohmarkt wird am Sonntag, 17. September, auf den Hof der Kanalstraße 20 in Ludwigslust eingeladen. Ab 10 Uhr sind Besucher zum Bummeln und Schlendern eingeladen. Angeboten werden unter anderem Spielsachen, Dekoration, Bücher sowie Kleidung für Klein und Groß. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein und die Kinder können sich auf einem Spielplatz austoben.