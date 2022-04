Die allererste Besucherin ist Annelen. Ihr CD-Player spiele nicht mehr, erzählt die Neunjährige traurig. Dabei höre sie immer so gerne ihre Bibi-Blocksberg-Geschichten. Christian Faßbender kann sie ein bisschen trösten und sucht nach der Ursache. FOTO: Thorsten Meier Repair Café Ludwigslust Gemeinsames Tüfteln, Reparieren und Quatschen Von Thorsten Meier | 11.04.2022, 05:41 Uhr

Nicht alles, was defekt ist, muss in der Mülltonne landen. Wer ein altes Gerät nicht durch ein neues ersetzen möchte, kann sich ab sofort an das Repair Café in Ludwigslust wenden. Es feierte jetzt seine Eröffnung. Weitere Treffen sollen folgen.