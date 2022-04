Zwei, die den Kampf gegen das Wegwerfen aufgenommen haben: Ann-Dörthe Holst und Jans Heinrich erwarten am 9. April von 11 bis 16 Uhr die ersten Besucher in der Schlossstraße 30. FOTO: Thorsten Meier Ludwigslust Repair Café kämpft gegen das Wegwerfen Von Thorsten Meier | 08.04.2022, 10:04 Uhr

Weltweite Initiative bietet nun auch in der Schlossstraße 30 die Möglichkeit an, alle möglichen Dinge von kundigen Privatleuten reparieren zu lassen. Start ist am Sonnabend, 9. April, von 11 bis 16 Uhr