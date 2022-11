Am Stand der PG Storchennest Ludwigslust schauten die Marktbesucher ebenfalls gern vorbei. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Gutes aus der Region Regionalmarkt Ludwigslust bietet immer mehr Vielfalt Von Thorsten Meier | 01.11.2022, 08:37 Uhr

Was in der Region um Ludwigslust hergestellt wird, kommt bei der Kundschaft immer besser an. Dazu hat sicher auch der jüngste Regionalmarkt beigetragen, auf dem Erzeuger ihre Produkte vorstellen.