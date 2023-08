„Das Wandern ist des Müllers Lust“, stimmt er kurz an und zieht dann ein Faltblatt hervor. Wandertag 2023 steht in großen Lettern auf der Vorderseite. Harald Götze ist in diesem Jahr sogar Betreuer einer der Routen, die die Ortsgruppe der Volkssolidarität (VS) in Rastow festgelegt hat. Am 2. September sind alle Wanderfreudigen aus der Region Ludwigslust in den Ort eingeladen, um gemeinsam die Natur zu erkunden.

Lesen Sie auch: Dauerregen nicht einziges Problem: Sporthalle Rastow wartet dringend auf ein Dach

„Wir haben hier nun keine großen Berge zu erklimmen oder Wanderwege entlang von Flüssen, doch es ist ganz schön in und um Rastow. Hier gibt es einiges zu entdecken“, erklärt der rüstige Rentner. Insgesamt vier Wanderrouten wurden festgelegt. Die längste misst elf Kilometer und richtet sich vorrangig an Gäste mit Kondition sowie geübte Wanderer. Sie führt entlang am Kraaker See und an der Kraaker Kirche. Die zweite Strecke ist etwa sieben Kilometer lang und ist konzipiert für Durchschnittswanderer, erklärt Hartmut Götze. Wer sich für diese Route entscheidet, kommt am Sägewerk vorbei und kann auch bei der Dunkelkammer Rastow vorbeischauen.

Auch Kurzstrecke für Menschen mit Rollatoren geplant

„Wir haben dann noch eine Kurzstrecke von vier Kilometern und ich selbst betreue die Mini-Strecke für all jene mit Rollatoren, Krücken oder sonstigen Einschränkungen, die dennoch Lust haben, ein bisschen zu wandern“, erzählt der Rastower. Auch diese Strecke macht einen Abstecher zur Dunkelkammer Rastow und einen kurzen Halt am Kindergarten. „Die Wanderstrecke ist etwas zwei Kilometer lang“, fügt Hartmut Götze hinzu.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Startschuss für alle Teilnehmer ist am 2. September bereits um 10 Uhr auf dem Festplatz in Rastow. Neben VS-Geschäftsführer Holger Mieth und Landesverbandvorstand Nico Conrad wird auch der Bürgermeister von Rastow, Ralf-Egbert Scharlaug, die Gäste begrüßen. Aktuell, so Götze, gibt es rund 300 Anmeldungen für den Wandertag. Begleitet wird der Tag unter anderem durch den ortsansässigen Sportverein Teutonia Rastow und die Bläsergruppe.

Kita, Sportler und Mittelalterverein sorgen für reichlich Unterhaltung am Wandertag

Es gibt nach den Wanderungen noch ein buntes Programm auf der Festwiese. Los geht es um 12 Uhr mit dem Auftritt der „Lütten Swölken“ von der Kita, der Kraaker Kultur- und Heimatverein hat etwas vorbereitet und auch die Volkstanzgruppe sowie der Mittelalterverein von Rastow sind dabei. Für Verpflegung und auch reichlich Unterhaltung ist gesorgt. Die Anmeldefrist ist zwar bereits abgelaufen, doch spontane Gäste werden keinesfalls abgewiesen, versichert Hartmut Götze.