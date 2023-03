Foto: Thorsten Meier „Uns Hüsung“ am Schlachthof in Ludwigslust Ramona Blöcker sucht verzweifelt nach Personal Von Thorsten Meier | 01.03.2023, 05:52 Uhr

Den Personalmangel spürt Ramona Blöcker im Alltag besonders, vieles an Arbeit muss deshalb liegen bleiben. Kostendruck macht der 61-Jährigen Chefin vom Ortsvereins „Uns Hüsung“ am Schlachthof in Ludwigslust außerdem sehr zu schaffen.