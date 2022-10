Die Fahrstühle sind außer Betrieb. Reinhard Klatt muss die Fahrräder an den Treppe rauf- und runterschieben, um über die Bahngleise zu kommen. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Keine Ersatzteile So lange muss Ludwigslust auf die Pannen-Fahrstühle verzichten Von Kathrin Neumann | 24.10.2022, 19:25 Uhr

Die Fahrstühle an der Radfahrer- und Fußgängerbrücke über die ICE-Strecke in Ludwigslust sind seit Wochen defekt. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht.