Dieses Fahrrad mit Korb hatte der Tatverdächtige am Bahnhof Ludwigslust gestohlen. FOTO: Polizei Ludwigslust Polizei ermittelt nach Raub in Ludwigslust Tatverdächtiger flüchtete auf gestohlenem Fahrrad Von Kathrin Neumann | 16.04.2022, 10:39 Uhr

Nach einem Raubüberfall am Lindencenter wird die Besitzerin eines Fahrrades gesucht. Der Tatverdächtige hatte das Rad zuvor am Bahnhof in Ludwigslust gestohlen.