Damit es bei den Sammlern von Pilzen zu keinen Verwechslungen von essbaren und unbekömmlichen kommt, können sie ihre Funde am Sonnabend, 26. August, wieder von Elfi Hruby begutachten lassen. Und zwar in der Naturschutzstation Zippendorf in Schwerin von 16 bis 17 Uhr.

Pilzausstellung im Natureum Ludwigslust ist ebenfalls geplant

Am 10. September findet von 11 bis 17 Uhr eine Beratung auf dem Pingelhof in Domsühl, Ortsteil Alt Damerow, statt. Bereits neun Tage später, also am 19. September, gibt es von 15 bis 18 Uhr eine Pilzausstellung im Natureum Ludwigslust. Die Pilze werden zuvor gesammelt. Wenn die Witterung mitspielt, können sich schnell über 100 Arten finden, die präsentiert werden.

Häufige Speisepilze sowie seltenere und kuriose Arten, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdienen, werden von den Pilzberaterinnen des Landkreises Ludwigslust-Parchim Hannelore Michael (Neustadt-Glewe) und Elfi Hruby (Dreenkrögen) sowie von Karina Thiede (Parchim) erläutert. Selbst gesammelte Pilze können zur Bestimmung mitgebracht werden.

Pilzklopse, Brot mit Pilzbutter und anderes wird wohl zum Probieren gereicht

Die Pilzspezialistinnen des Landkreises Ludwigslust-Parchim werden alle Fragen der Besucher beantworten. Höchstwahrscheinlich können auch Pilzklopse, Brot mit Pilzbutter und anderes zum Probieren gereicht werden. Nina Mühl wird diese Führung in die deutsche Gebärdensprache beziehungsweise deutsche Lautsprache simultan dolmetschen.

Am 23. und 24. September besteht in der Naturschutzstation Schwerin, Am Strand 9, ebenfalls die Möglichkeit, Pilze bestimmen zu lassen. Jeden Montag und Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr kann die Pilzberatung bis zum Ende der Pilzsaison dort kostenfrei genutzt werden. Über eine Spende zur Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Arbeit freuen sich die Pilzberaterinnen.

Besucher können an beiden Tagen auch selbst gesammelte Pilze mitbringen

Auch die traditionelle Pilzausstellung wird in diesem Jahr wieder in der Naturschutzstation Schwerin stattfinden. Am 23. und 24. September werden erfahrene Pilzberater aus der Region und das Nabu-Stationsteam diese in der Naturschutzstation Schwerin zeigen. Besucher können an beiden Tagen auch selbst gesammelte Pilze mitbringen und sie vor Ort bestimmen lassen.

Öffnungszeiten am 23. September von 14 bis 18 Uhr sowie am 24. September von 10 bis 17 Uhr. „Bei mir in Dreenkrögen führe ich die Begutachtung von Pilzen immer ganzjährig durch“, betont die gebürtige Wöbbelinerin Elfi Hruby. Die 73-Jährige ist bereits seit 2006 Pilzberaterin. Schon seit 2003 befasst sie sich mit den Gewächsen.