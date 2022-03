Antje Schütt (l.) weiß ihre Physiotherapie-Praxis in guten Händen: Sie hat das Unternehmen samt Räumen und Ausstattung an Katja Koestner übergeben. FOTO: Kathrin Neumann Physiotherapie in Ludwigslust Antje Schütt hat Praxis an langjährige Mitarbeiterin übergeben Von Kathrin Neumann | 29.03.2022, 17:34 Uhr

Katja Koestner führt nun das Physiotherapie-Team in der Krummen Straße in Ludwigslust an. Antje Schütt konzentriert sich hingegen auf ihre Arbeit als Osteopathin und Heilpraktikerin.