Schüler, Eltern und Lehrer danken Jörg Liedtke für die geleistete Arbeit als Leiter der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Ludwigslust. Foto: Angelika Ebert

Abschied an Pestalozzi-Schule Ludwigsluster Schulleiter geht in Ruhestand: Jörg Liedtkes „Moin, Moin" wird allen fehlen Von Kathrin Neumann | 16.07.2023, 10:43 Uhr

Es war ein besonderer letzter Schultag an der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Ludwigslust: Nach 39 Jahren im Dienst hat sich Jörg Liedtke in den Ruhestand verabschiedet.