Bis zum 31. Oktober haben Immobilieneigentümer Zeit, ihre Grundsteuererklärung einzureichen. In Ludwigslust gibt es jetzt Info-Veranstaltungen von CDU und FDP dazu. Foto: Stefan Jaitner up-down up-down Grundsteuerreform Parteien bieten Info-Veranstaltungen in Ludwigslust an Von Kathrin Neumann | 27.09.2022, 15:45 Uhr

Die Grundsteuerreform und die in diesem Zusammenhang nötige Erklärung treiben die Menschen in der Region um. Die FDP und die CDU bieten jetzt in Ludwigslust Gelegenheiten, offene Fragen zu klären.